Путин пообщается с журналистами в завершение визита в Бишкек

Президент России 27 ноября примет участие в саммите ОДКБ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, пообщается сегодня с прессой перед вылетом из Бишкека.

"По итогам и поездки (государственного визита в Киргизию - прим. ТАСС), и участия в саммите ОДКБ выход к прессе будет, по традиции, в самом конце. Перед самым вылетом домой", - ранее сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин регулярно по итогам зарубежных поездок и международных форумов отвечает на вопросы СМИ, которые, как правило, посвящены не только повестке мероприятия, но и актуальным темам, включая украинское регулирование. Так, президент давал брифинг по окончании визита в Таджикистан в октябре и по итогам поездки в Китай в сентябре. В последний на данный момент раз глава государства отвечал на вопросы СМИ не во время зарубежного визита, а на полях одного из мероприятий в Москве. Тогда темой стали перенос саммита в Будапеште и новые санкции США и ЕС.

Путин находится в Бишкеке с государственным визитом с 25 ноября, а сегодня примет здесь участие здесь в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.