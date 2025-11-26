Кабмин обсудит меры поддержки компаний в условиях санкций

Правительство также намерено обсудить законопроект о едином подходе к расчету трудового стажа жителей Донбасса и Новороссии в период пребывания регионов в составе Украины

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство на очередном заседании в четверг обсудит меры поддержки для компаний в условиях санкционного давления.

Члены кабмина обсудят законопроект, направленный на снижение административной и финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты при осуществлении деятельности, которая требует получения разрешений.

Речь также пойдет о совершенствовании закона в части ввоза лекарств в РФ в условиях санкций. Инициативы призваны снизить нагрузку на компании в условиях активного применения ограничительных экономических мер.

На заседании рассмотрят вопрос ратификации соглашения между РФ, ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании. Оно позволит центру подтвердить свой статус под эгидой международной организации.

Речь также зайдет об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2025 года и о проекте закона, который призван обеспечить единый подход в регионах к инвестициям в форме капитальных вложений. На повестке заседания и финансовая помощь Якутии в мероприятиях по прокладке оптоволоконных линий связи до населенных пунктов.

О социальной поддержке

Члены правительства намерены обсудить законопроект о едином подходе к расчету трудового стажа жителей Донбасса и Новороссии в период пребывания регионов в составе Украины. Это необходимо для своевременной и полной выплаты им пенсий.

К обсуждению будет представлен и проект, который предусмотрит механизм назначения пенсии добровольцам-участникам СВО.

Помимо этого, на повестке дня будет и выделение Соцфонду денег на обеспечение инвалидов средствами реабилитации, в том числе протезами.

В кабмине намерены разобраться также с неопределенностями вокруг использования земель сельхозназначения в пределах национальных парков. Правительство планирует облегчить процедуру определения категории таких участков.

На повестке заседания также будет и проект, который вносит изменения в Положение о Рослесхозе и Минприроды РФ. Законопроект был инициирован в связи с отсутствием в положениях об указанных федеральных органах исполнительной власти полномочий, предусмотренных законодательством.

Обсудят на заседании и предоставление Минтрансу необходимых для контроля за международными автоперевозками полномочий. Также будут обсуждаться и поправки к положению о Ространснадзоре.