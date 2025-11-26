В РУДН стартует II Международный образовательный форум

В мероприятии примут участие свыше 1 тыс. человек из более чем 40 стран

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) 27-29 ноября 2025 года состоится II Международный образовательный форум "Международное образование в многополярном мире".

Это единственный в России отраслевой системный форум по вопросам образования. Он объединяет представителей власти в области образования, управления кадровой политикой, цифровизации, международного сотрудничества и так далее, а также ректоров и экспертов российских и зарубежных вузов. Это около 300 спикеров, более 1 100 участников из более чем 40 стран: России, Китая, Бразилии, Индии, Сербии, ЮАР.

Благодаря уникальной экспертизе РУДН в области международного сотрудничества центральным фокусом форума станет взаимодействие с партнерами из стран Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Результатом работы форума станет выработка конкретных стратегий по повышению качества образования, трудоустройству выпускников, цифровизации и международной кооперации.

Форум "Международное образование в многополярном мире" - ключевая площадка для диалога лидеров глобального образовательного сообщества. I Форум был организован РУДН при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и впервые прошел в Москве с 27 по 30 ноября 2024 года.

