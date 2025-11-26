В ГД внесут законопроект о штрафе до 800 тыс. рублей за нарушения при капремонте

Инициатива предусматривает дополнение статьи 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по контролю, первым замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об административных штрафах до 800 тыс. рублей за нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Предлагается дополнить статью 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий) новыми пунктами. Данной статьей предусмотрены штрафы за нарушение требований технических регламентов, проектной документации при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте. Однако, отмечается в пояснительной записке, отсутствует дифференциация ответственности в зависимости от вида и характера проводимых работ. По мнению авторов проекта, существующие штрафы недостаточно эффективно воздействуют на подрядные организации, специализирующиеся на капитальном ремонте многоквартирных домов.

В связи с этим предлагается установить штраф за нарушение требований при капремонте МКД в размере от 150 до 300 тыс. рублей - для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей - штраф от 100 до 200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 80 суток, для юрлиц - штраф от 300 до 800 тыс. рублей или приостановление деятельности на такой же срок.

"Люди вправе рассчитывать на качественный капитальный ремонт, а недобросовестные подрядчики должны нести реальную, ощутимую ответственность. Сегодняшние штрафы уже давно не соотносятся с масштабами нарушений и ущербом для граждан", - сказал Гусев ТАСС. Предлагаемые меры сделают систему капремонта более защищенной и справедливой, добавил он.