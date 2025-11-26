В Москве стартует международная неделя видеоигр

Событие объединит более 330 городских площадок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московская международная неделя видеоигр, в которой примут участие представители игровой индустрии из России и еще 20 стран, откроется 27 ноября. Событие объединит более 330 городских площадок.

Мероприятие продлится до 30 ноября. В число площадок входят компьютерные клубы, магазины электроники, профильные учебные заведения Москвы. Деловая программа состоится в инновационном центре "Сколково", где выступят около 200 российских и зарубежных экспертов. Дискуссии поделены по четырем трекам, среди которых тренды видеоигровой индустрии, изменение поведения пользователей игр, технологические вызовы при создании игр и проектов, а также необходимые меры поддержки для игровой отрасли. С 28 ноября на территории Московского кластера видеоигр и анимации откроется выставка, где посетители познакомятся с проектами столичных разработчиков. На ней будет представлено более 60 компаний-разработчиков.

В ходе события участники обсудят перспективы видеоигровой отрасли, инструменты продвижения, меры поддержки и возможности создания виртуальных миров, основанных на национальном колорите и историческом достоянии. Свои игры представят как крупные компании, так и независимые студии.

Одним из ключевых событий станет "Ночь видеоигр". Для гостей обустроят зону ретроигр со старыми приставками и проведут киберспортивные соревнования по разным дисциплинам. Кроме того, масштабные турниры по популярным кибердисциплинам в рамках Московской международной недели видеоигр охватят 84 региона России,

