Пленный из ВСУ рассказал, сколько человек ТЦК выделяют на "охоту" за мужчинами
Редакция сайта ТАСС
26 ноября, 23:35
БЕЛГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог российского военкомата) преследуют мужчин для мобилизации в ряды ВСУ по шесть-семь человек. Об этом рассказал ТАСС солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Садовей, сдавшийся в плен российским военнослужащим.
"Всех ловят, им (сотрудникам ТЦК - прим. ТАСС) без разницы. Ходят шесть-семь человек, на одного бедолагу охотятся", - рассказал он.
Сам Садовей шел на работу, когда ему вручили повестку, и угрожали, что за неявку он рискует на 5-10 лет оказаться в тюрьме.