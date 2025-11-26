ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Миронов предложил заморозить цены на жизненно важные лекарства до 2027 года

Председатель партии "Справедливая Россия" отметил, что повышение их стоимости даже на небольшой процент может ухудшить финансовое положение граждан и привести к снижению доступности лечения
Редакция сайта ТАСС
26 ноября, 23:31
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о введении запрета на повышение цен на жизненно важные лекарства до 2027 года. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", запретив до 1 января 2027 года повышение цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших.

"Их покупают ветераны, участники спецоперации, пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями. Резкое повышение цен пусть даже на небольшой процент может ухудшить их финансовое положение, приведет к снижению доступности лечения и ухудшению здоровья граждан", - сказал Миронов ТАСС.

Принятие законопроекта благоприятно отразится на выполнении государственных обязательств по обеспечению граждан льготными лекарственными препаратами, отмечается в пояснительной записке. 

