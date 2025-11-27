MAP: Интерпол предупредил об угрозах транснациональных мошеннических центров

В резолюции Генассамблеи международной уголовной полиции подчеркивается, что "преступные группировки все шире используют передовые технологии"

Редакция сайта ТАСС

РАБАТ, 27 ноября. /ТАСС/. Участники проходящей в марокканском Марракеше 93-й сессии Генассамблеи Интерпола приняли резолюцию, в которой предупредили о растущих угрозах транснациональных мошеннических центров. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP).

В документе говорится "о растущей угрозе, исходящей от транснациональных мошеннических центров, которые представляют собой настоящие криминальные площадки, связанные с крупномасштабным мошенничеством, торговлей людьми и различными формами насилия".

В резолюции подчеркивается, что "преступные группировки все шире используют передовые технологии с целью обмана своих жертв и сокрытия своей деятельности". "Способность этих трансграничных сетей к быстрой адаптации требует скоординированных глобальных мер реагирования", - заявили участники 93-й сессии Генассамблеи Интерпола, призвав к обмену разведывательной информацией в режиме реального времени для выявления преступников, мест их деятельности и методов.

"Чтобы эффективно противостоять преступным сетям, мы должны укреплять сотрудничество, совершенствовать обмен информацией и двигаться вперед, предпринимая скоординированные и решительные действия", - подчеркнул со своей стороны генеральный секретарь Интерпола Вальдес Уркиза.

93-я сессия Генассамблеи Интерпола проходит в Марракеше в период с 24 по 27 ноября. В ней принимают участие более 800 делегатов из 179 стран, включая Россию.