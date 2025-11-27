Роспотребнадзор зарегистрировал тест для диагностики лихорадки чикунгунья

Время его реакции составляет полтора часа

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новый тест для определения лихорадки чикунгунья разработан в России, время реакции составляет полтора часа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Новая тест-система, разработанная ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, предназначена для выявления РНК вируса чикунгунья с использованием метода полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Время реакции составляет всего полтора часа, что позволяет быстро получить результаты, а также оперативно поставить диагноз и начать лечение. Эта разработка станет важным инструментом для выявления и изучения экзотических, редко встречающихся и новых вирусных инфекций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что тест-система разработана рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".

Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге. Вакцины или специфического лекарства против данного вируса нет.