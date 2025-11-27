В ГД ожидают наплыва дипфейков в преддверии думских выборов

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отметил, что такой контент является "новым видом оружия" в продолжающейся информационной войне

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дипфейки будут активно использоваться в ходе выборов нового созыва Госдумы в 2026 году, в том числе для вмешательства в избирательный процесс извне. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Мы вступаем в большой электоральный цикл 2026 года, когда будет выбираться новый созыв Государственной думы. И можно только представить, спрогнозировать, как вот эти все технологии подмены изображения могут быть использованы во время выборной кампании - для борьбы между кандидатами или извне, нашими недругами, которые из-за рубежа всегда пытаются помешать нашему волеизъявлению", - сказал депутат.

Боярский также отметил, что дипфейки являются "новым видом оружия" в продолжающейся информационной войне. "Это вечный спор щита и меча. Если меч на нас поднимут, будем укреплять щит", - заключил он.

Ранее в беседе с ТАСС Боярский отмечал, что дипфейки с людьми из политического руководства страны представляют серьезную угрозу для общества, при этом количество таких видео будет "только увеличиваться".