Участниками СВО стали более 15 тыс. выпускников военного училища из Благовещенска

Государственными наградами были награждены свыше 12 тыс. офицеров
00:12

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) в Благовещенске являются участникам специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в ДВОКУ.

ДВОКУ - одно из старейших военных училищ страны, готовит офицеров для вооруженных сил, в том числе для частей морской пехоты.

"Более 80% преподавателей имеют боевой опыт, а 78% - ученые степени и звания. Свыше 15 тыс. выпускников являются участниками СВО, награждено государственными наградами более 12 тыс. офицеров, из них 454 награждены орденом Мужества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что более 15 тыс. выпускников ДВОКУ были отмечены государственными наградами Родины за ратные подвиги. Всего в училище насчитывается 75 Героев СССР и РФ, в том числе навечно зачисленные в списки курсантов рот, где они учились, Эдуард Норполов и Андрей Ковтун.

Коллектив ДВОКУ активно принимал участие в подготовке военных после начала СВО. Так, на базе училища был развернут пункт приема личного состава мобилизованных военнослужащих. Затем преподаватели спланировали и организовали боевое слаживание одного полка и двух артиллерийских дивизионов, которые в последующем были направлены в действующие армии для выполнения задач в зоне проведения СВО.

Сейчас училище обеспечено необходимой материально-технической базой для обучения курсантов действиям в ходе спецоперации. Они обучаются работе с квадрокоптерами, радиостанциями, ретрансляторами, комплексами борьбы с БПЛА, тепловизионными прицелами, другими средствами.

Об училище

ДВОКУ обучает офицеров из 40 государств и является одним из лучших военных учебных заведений в России. Училище регулярно занимает призовые места на всеармейских военных конкурсах. С 1940 по 2024 год училище произвело 114 выпусков, подготовлено более 30 тыс. офицеров и прапорщиков.

По распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина 11 сентября 2025 года училищу присвоено почетное наименование "Гвардейское", теперь оно именуется - Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточное гвардейское высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского" Министерства обороны Российской Федерации. 

