"Медиалогия" назвала самые упоминаемые в соцмедиа слова в 2025 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лидером по упоминаемости в социальных медиа в 2025 году стало слово "ИИ", на втором месте - "Max", на третьем - "лабубу". Об этом говорится в рейтинге компании "Медиалогия" (есть в распоряжении ТАСС).

За весь период исследования, с января по ноябрь 2025 года, количество сообщений в социальных медиа со словом "ИИ" превысило 22,3 тыс., "Max" - 10,3 тыс., "лабубу" - 4,5 тыс.

В общей сложности в рейтинг вошли 15 слов. Ниже трех финалистов расположились слова "имба", "окак", "брейнрот", "промпт", "сияй", "слоняра" и "прайм эра". Пять мест с конца заняли "слоп", "договорнячок", "пу-пу-пу", "интервидение" и "свага".

Как отметили в компании, рейтинг построен на основании количества сообщений в соцмедиа. В рейтинге учитывались слова, которые недавно появились в русском языке или получили новые смысловые значения, а также показали рост упоминаемости на более чем 100% в соцсетях относительно 2024 года. При построении рейтинга учитывались русскоязычные сообщения на всех основных платформах соцмедиа, форумах и в блогах.