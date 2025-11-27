В Якутске около 70 школьников встретятся с послами доброй воли Северного форума

В мероприятии примут участие ученые, политические и культурные деятели России и зарубежных стран

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Встреча послов доброй воли Северного форума по устойчивому развитию (СФУР) со школьниками состоится в Якутске в формате мирового кафе (метод создания продуктивного диалога и обсуждения), всего ожидается участие не менее 70 школьников. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор секретариата СФУР Владимир Васильев.

"Это будет сессия в формате так называемого мирового кафе, когда встреча организована будто в кафе за столиками. Группы ребят из пяти человек максимум будут общаться с послами доброй воли Северного форума, они зададут свои вопросы о том, что они хотели бы узнать, от того или иного эксперта высокого ранга, - сказал Васильев. - Планируется участие не менее 70 школьников из Якутска, Горного и Таттинского районов Якутии".

Он отметил, что примут участие более 10 послов доброй воли Северного форума - ученые, политические и культурные деятели России и зарубежных стран.

В ходе Q&A-сессии "А можно вопрос?", где организован формат взаимодействия между аудиторией и спикером, ребятам дадут ответы на интересующие вопросы и улучшат понимание материала. Школьники получат шанс вживую пообщаться с признанными экспертами, развить коммуникативные навыки и получить полезные рекомендации для карьеры и жизни.

В 2024 году была создана ассоциация школ Северного форума как результат долгих лет работы со школами.

Организаторами VI СФУР выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север". В этом году форум проходит в Якутске 26-28 ноября.

СФУР - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.