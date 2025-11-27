В СФ предложили разработать российские стандарты ИИ

По словам сенатора Артема Шейкина, важно, чтобы они изначально создавались с учетом их последующего международного продвижения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Законодатели предлагают разработать собственные технические стандарты РФ в области ИИ и перевести их на иностранные языки для продвижения за рубежом. Как рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин, соответствующие рекомендации содержатся в решении секции "Искусственный интеллект".

Создание современных российских технических стандартов в сфере ИИ - ключевой элемент технологического суверенитета и конкурентоспособности отечественных решений на мировом рынке, рассказал Шейкин, комментируя документ. "Стандарты формируют правила игры в отрасли: они обеспечивают безопасность, совместимость и доверие к ИИ-технологиям как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал он.

Как сказано в документе, для России важно сформировать уникальные подходы к регулированию технологий ИИ, а также обеспечить лидерство РФ в данной сфере на площадках ООН, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС. "Кроме того, регулирование ИИ в России должно быть ориентировано на поддержку внешнеторговой деятельности российских разработчиков технологий ИИ и создавать условия, чтобы компании могли комфортно работать на внешних рынках, включая продвижение российских регуляторных норм за рубежом", - отмечается в нем.

Участники секции рекомендовали Минпромторгу, Росстандарту, совместно с Альянсом в сфере ИИ, "обеспечить разработку российских технических стандартов в сфере ИИ с учетом необходимости их дальнейшего продвижения за рубежом, включая перевод на иностранные языки", сказано в документе.

По словам парламентария, важно, чтобы эти стандарты изначально разрабатывались с учетом их последующего международного продвижения. "Перевод на иностранные языки и активная работа на международных площадках позволят российским компаниям уверенно выходить на зарубежные рынки, где спрос на надежные и безопасные ИИ-решения постоянно растет. Это также создаст условия для укрепления роли России в формировании глобальной архитектуры регулирования искусственного интеллекта", - заключил он.