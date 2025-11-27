В Москве ожидаются дождь и до 7 градусов тепла

В ночь на 28 ноября температура может опуститься до плюс 3 градусов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и температура воздуха до плюс 7 градусов прогнозируются в Москве 27 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 2-7 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.