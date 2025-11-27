На северо-западе России ожидаются снег и гололед

Синоптики также предупреждают о возможных метелях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Осадки в виде снега и дождя, а также гололед и метели ожидаются в СЗФО в 27 ноября, сообщили синоптики в регионах.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 5-10 градусов, местами до минус 15, днем от 0 до минус 5. В соседней Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 5-10 градусов, при прояснениях до минус 15, днем минус 3-8 градусов.

В Ненецком автономном округе местами пройдет небольшой снег, а днем на западе местами умеренный. Возможна метель, ночью и утром туман. Ночью на западном побережье ожидаются порывы до 15 м/с, днем - местами до 20 м/с. Температура ночью минус 20-25 градусов, при прояснениях до минус 32. Днем минус 7-12 градусов, местами минус 17-22. На западе округа от плюс 1 до минус 4, ночью при прояснениях до минус 11.

В Республике Коми в ночь на четверг температура понизится в северных районах до минус 32 градусов, днем ожидается 15-20 градусов мороза. На юге региона ночью при прояснении ожидается до минус 18 градусов, днем 5-10 градусов мороза. Облачно и преимущественно без осадков, прогнозирует ЦГМС Коми. В Вологодской области в ночь на четверг похолодает до 4-9 градусов мороза, днем территория региона окажется под влиянием очередного циклона, который позднее принесет снегопады и дневную оттепель.

В Псковской области будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, по югу области с дождем, местами переохлажденный дождь. В отдельных районах возможны гололед и налипание мокрого снега на провода. Ночью по северным районам области без существенных осадков. Температура воздуха по области ночью от 0 до минус 5, днем от минус 2 до плюс 3.

"В предстоящие сутки синоптическая обстановка довольно сложная. С юга вновь выходит циклон со снегом, днем переходящий в мокрый снег, а затем в дождь. Прогнозируется налипание мокрого снега и гололед. Ветер восточных направлений 4-9 м/с. Ночью подморозит до минус 2-6 градусов, а после прохождения теплого атмосферного фронта столбики термометров устремятся к положительным значениям, в южных районах до плюс 1-3 градусов", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Осень на Балтике

Начавшийся накануне в Калининградской области по-настоящему зимний снегопад продолжится и сегодня, информируют метеорологи. Ночью осадки местами будут сильные, днем небольшие, местами умеренные. При облачной с прояснениями погоде ветер ночью ожидается северо-восточный, северный 5-10 м/с, днем возможен переход к западной четверти со скоростью 4-9 м/с, на побережье - 6-11 м/с. Температура воздуха ночью по области от минус 2 до плюс 2 градусов, днем от минус 1 до плюс 3.

В Калининграде, по данным официального сайта регионального Гидрометцентра, температура воздуха днем составит 2 градуса тепла, прогнозируется снег с дождем. Таким же дневной температурный максимум ожидается в приморских городах Зеленоградске, Балтийске, Пионерске, Мамоново.