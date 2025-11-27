Эксперт Захарьяев: уважение к корням поддерживает общероссийскую идентичность

Когда человек не перестает быть носителем своей культуры - это и есть зрелая модель многонациональной страны, отметил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Уверенность граждан в том, что их традиции, корни и язык уважаются и ценятся, способствуют поддержанию общероссийской идентичности. Об этом ТАСС рассказал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

"Утвержденная президентом стратегия государственной национальной политики до 2036 года задает очень ясный и современный ориентир: укрепление общероссийской гражданской идентичности должно проводиться не в ущерб разнообразию, а стать той гармоничной средой, в которой это разнообразие спокойно и естественно развивается. Сильная общероссийская идентичность может существовать только тогда, когда люди уверены, что их собственные корни, язык и традиции не растворяют в чем-то безличном, а уважаются и ценятся. Когда человек может сказать: "Я - часть российского народа", не переставая быть носителем своей культуры - это и есть зрелая модель многонациональной страны", - сказал он.

Глава фонда отметил, что силой России является "единство в многообразии". "Когда люди не пытаются "отменить" свою идентичность ради общей цели, а наоборот - приносят в общее пространство то лучшее, что есть в их культуре, языке, семейных традициях, тогда общероссийская идентичность становится не формальной, а естественной и живой", - добавил он.

По словам Захарьяева, для возглавляемого им фонда СТМЭГИ поставленные новой государственной стратегией задачи знакомы. "Важной частью нашей деятельности являются памятные даты, которые помогают сохранять историческую память и укреплять межпоколенческую связь, среди них и 26 ияра - День Спасения и Освобождения, который объединяет общество вокруг памяти о Победе, благодарности героям и ответственности за будущее. Эта работа очень точно вписывается в задачи стратегии - укреплять гражданское самосознание через уважение к истории, общим урокам и общим ценностям", - подчеркнул собеседник агентства.

"Человек, который знает, кто он, всегда увереннее чувствует себя в большом доме под названием Россия. Стратегия национальной политики предлагает именно такую модель - где каждый народ развивается, а страна при этом становится только сильнее. И фонд СТМЭГИ будет вносить в эту работу свой вклад - так же, как делал это все предыдущие годы", - заключил Захарьяев.