В Томской области многодетные семьи освободили от транспортного налога

Социальная поддержка также распространяется на инвалидов I и II групп

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Многодетные семьи и инвалиды в Томской области освобождены от выплаты транспортного налога, под действие льготы попадает по одному транспортному средству в семье. Соответствующая поправка в региональный закон принята на заседании облдумы, передает корреспондент ТАСС.

"Устанавливаются меры социальной поддержки в виде освобождения от уплаты транспортного налога для ряда категорий жителей нашего региона. Во-первых, предлагается освободить одного из родителей в многодетной семье в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 250 л. с., под действие данной нормы попадает 15 тыс. транспортных средств на сумму около 46 млн рублей. Во-вторых, проектом предлагается освободить от уплаты налогов в отношении одного транспортного средства мощностью двигателя не более 150 л. с. инвалидов I, II групп. А также одного из родителей, на иждивении которого находится ребенок-инвалид, таких транспортных средств 13,3 тыс., сумма налогов - 21 млн рублей", - сказал на заседании думы замгубернатора по экономике Михаил Сергейчик.

По предварительной оценке, новые социальные льготы обойдутся бюджету примерно в 60 млн рублей в год. Компенсировать их предполагается за счет индексации транспортного налога для владельцев автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад. С учетом новых ставок по транспортному налогу дополнительные доходы облбюджета в 2026 году могут составить порядка 35 млн рублей, в 2027-2028 годах - 340 млн.