В Москве 9 декабря откроется выставка о подразделении "Альфа"

Познакомиться с проектом можно будет до 18 января в Музее современной истории России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Музейно-выставочный центр "Росизо" и Музей современной истории России 9 декабря представят выставочный проект "Группа "Альфа". Первые полвека". Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Росизо", выставка посвящена юбилею антитеррористического подразделения, которое на протяжении более пятидесяти лет защищает национальные интересы безопасности государства.

Выставка предлагает посетителям ознакомиться с экспонатами, представляющими различные десятилетия и связанные с ключевыми операциями группы "Альфа". Среди них: штурм дворца Амина в Афганистане, антитеррористические операции на Северном Кавказе, освобождение заложников в Театральном центре на Дубровке, спасение заложников в школе №1 в Беслане и помощь Сирийской Арабской Республике в борьбе с международным терроризмом.

Экспозиция организована в хронологическом порядке. "Ее восприятие строится на контрастном сочетании образов мирной жизни и атрибутов военной операции. С изображением природных и городских пейзажей соседствуют предметы амуниции и вооружения, отличительные знаки и награды, подчеркивающие главную мысль экспозиции: за панорамой мирной жизни и умиротворяющего спокойствия стоит самоотверженная служба бойцов легендарного антитеррористического подразделения и их коллег", - подчеркивают в пресс-службе. Также на выставке можно будет услышать аудиозаписи воспоминаний ветеранов группы "Альфа". Заключающий раздел отдает дань памяти погибшим при исполнении служебного долга.

Экспозиция состоит из коллекции автора проекта Alpha Stuff Сергея Машенцева. В нее вошли амуниция, вооружение, предметы быта и архивные фотографии.

Выставка станет продолжением проекта "Альфа 50. Полвека первые", реализованный в регионах Сибирского федерального округа. Проект поддержали Минкультуры РФ, аппарата полпреда президента РФ в СФО и Фонд поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности "Антитеррор".

Познакомиться с проектом можно будет до 18 января 2026 года в столичном Музее современной истории России.