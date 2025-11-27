S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в Шанхай в 2026 году

Вылет будет осуществляться на самолетах Boeing 737-800

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Шанхай (Китай) в марте 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Толмачево.

"Аэропорт Толмачево и S7 Airlines запускают прямые рейсы в один из крупнейших и ярких промышленных городов Китая Шанхай! Расписание: с 29 марта 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Вылет из Новосибирска будет осуществляться по средам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-800, обратно - по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около шести часов.