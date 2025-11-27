В нескольких регионах ДФО планируют провести фестиваль искусств БРИКС

Мероприятие должно состояться в 2026 году

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Мероприятия фестиваля искусств стран БРИКС планируются в нескольких регионах Дальнего Востока в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС глава дирекции I Международного фестиваля искусств стран БРИКС, руководитель Евразийского фонда развития и сбережения гуманитарных ценностей, генеральный директор кинокомпании "Пигмалион продакшн" Александр Островерх-Кванчиани.

Фестиваль искусств стран БРИКС (BRICS Art festival of the Far East region) открылся 26 ноября в Хабаровске, главным его событием станет объявление победителя Литературной премии стран БРИКС. Мероприятия проводятся впервые.

"В следующем году есть мысли по поводу Якутии. <...> Мы с ними ведем переговоры. [Планируется] такой как бы кроссрегиональный проект. То есть один этап, допустим, кино, пройдет в Якутии, литература - в Благовещенске, живопись - во Владивостоке", - сказал Островерх-Кванчиани. Один из этапов, как ожидается, состоится в Хабаровске.

Фестиваль искусств стран БРИКС и литературная премия будут ежегодными, отметил Островерх-Кванчиани. Оба этих мероприятия не обязательно будут проходить вместе. В 2025 году объявление победителя литературной премии совмещено с фестивалем в Хабаровске.

О фестивале

Международный фестиваль искусств стран БРИКС объединил представителей творческих организаций, писателей, театральных деятелей, художников, фотографов. На разных площадках проходят мастер-классы, встречи, лекции, идут показы фильмов, театральных постановок, запланирована презентация международного молодежного движения по финансовой безопасности и олимпиады по финансовой безопасности, историческая реконструкция одного из боев Великой Отечественной войны. 30 ноября будет объявлен победитель первой Литературной премии стран БРИКС. В числе кандидатов 10 писателей и поэтов из России, Бразилии, Египта, ОАЭ, Индии, Китая и других стран.

В рамках фестиваля также открылись выставка фотографий, картин, витражей российских художников и фотографов, книжная выставка-ярмарка дальневосточных писателей.