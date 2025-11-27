Более 25 тыс. украинцев въехали в Россию в 2025 году

Кроме того, число въехавших в РФ граждан Украины сократилось на 38,3 тыс. человек

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. граждан Украины въехали в Россию за 9 месяцев 2025 года, что на 38,3 тыс. человек меньше, чем в 2024 году. Это следует из материалов статистики, которые проанализировал ТАСС.

Так, с января по сентябрь 2025 года госграницу РФ пересекли 25 352 гражданина Украины, из них 23 867 совершали частные визиты, 1 094 - деловые визиты, 103 приехали в качестве туристов и 31 человек был транзитом. В материалах указано, что большинство граждан Украины использовали авиационный транспорт - 24 399, 871 человек прибыл в РФ на автомобиле, 79 - в пешем порядке и 3 - поездом.

Вместе с тем, за 9 месяцев 2024 года 63 671 гражданин Украины въехал в РФ. При этом частные визиты совершили 57 863 человека, 2 801 украинец был с деловым визитом в России, 125 человек приехали в качестве туристов, 80 граждан были транзитом.

За этот период 59 733 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 3 574 человека въехали в Россию на автомобиле, 355 - в пешем порядке, 4 воспользовались железнодорожным транспортом.