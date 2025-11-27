Из-за закрытия аэропорта Вильнюса 7 тыс. пассажиров столкнулись с проблемами

Международный аэропорт был закрыт 14 часов

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Около 7 тыс. пассажиров 60 авиарейсов столкнулись с проблемами из-за 14-часового закрытия Вильнюсского международного аэропорта. Об этом сообщила журналистам представитель компании "Летувос оро уостай" ("Аэропорты Литвы") Виталия Роче.

"Проблемы в связи с закрытием столичного аэропорта возникли у 60 авиарейсов, которые перевозили около 7 тыс. пассажиров", - сказала она.

28 рейсов были отменены или отложены, 16 были перенаправлены в другие города. Их приняли Каунас, Рига и Гданьск. Рейс в Вильнюс из Копенгагена вернулся в столицу Дании.

Ставшее причиной закрытия аэропорта ЧП произошло в среду в 13:43 (14:43 мск) при неблагоприятных погодных условиях. В Вильнюсе обильно шел снег. Прибывший из Варшавы борт, двигаясь в сторону стоянки, соскользнул с посадочной полосы. Никто не пострадал.

Аэропорт сообщил, что будет закрыт до 17:00 (18:00 мск), однако затем закрытие несколько раз продлевалось. Штатную работу воздушные ворота возобновили только около 04:00 (05:00 мск) четверга.