В России доработают региональный стандарт интеграции импатриантов

Директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Александр Вайно отметил, что преимущественно необходимость доработки стандарта связана с интеграцией несовершеннолетних и вопросами трудоустройства

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Региональный стандарт социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами их семей" будет доработан. Об этом сообщил ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.

Ранее сообщалось, что АСИ разработан и утвержден "Региональный стандарт социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами их семей". Его реализация ведется в девяти пилотных регионах - Москве, Владимирской, Калужской, Липецкой, Московской, Новгородской, Нижегородской, Псковской, Самарской областях.

"Помимо этого, на самом деле, отдельно стоит отметить, что процесс написания регионального стандарта ["Региональный стандарт социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами их семей"] еще не закончен. Мы прекрасно понимаем, что будет необходимо его дополнять, потому что какие-то части мы видим, что мы действительно пока что оставили за рамками", - сказал он.

Вайно отметил, что преимущественно необходимость доработки стандарта связана с интеграцией несовершеннолетних и вопросами трудоустройства. "Важно, что основные запросы сейчас приходят по линии работы с несовершеннолетними, то есть с детьми наших переезжающих импатриантов. Плюс, конечно, большой вопрос вызывает трудоустройство, потому что все-таки трудовое законодательство европейское отличается достаточно сильно. И это часто вызывает определенные вопросы у переезжающих", - добавил он.

Также Вайно подчеркнул, что сейчас ведется работа совместно с Министерством внутренних дел по устранению административных барьеров для иностранцев. "Есть определенные шероховатости, которые надо будет докручивать. Конечно, это все в первую очередь связано с предоставлением государственных услуг иностранцу, но пока у него есть только разрешение на временное пребывание. Вот это то, что мы сейчас отдельно прорабатываем с коллегами из МВД в рамках нашей дорожной карты по нивелированию административных барьеров при переезде. Это отдельная большая задача, которой мы стараемся заниматься", - уточнил он.

О стандарте

Региональный стандарт интеграции импатриантов - это комплекс современных управленческих практик и решений для повышения информированности иностранцев о возможностях работы и жизни в России, помощи в переезде и последующей адаптации импатриантов и членов их семей. Региональный стандарт предлагает создать в каждом субъекте организацию (или определить из уже действующих), ответственную за поддержку переезда и адаптации импатриантов.