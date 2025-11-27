Бойцы СВО будут проходить реабилитацию на базе филиала фонда "Защитники Отечества" в Югре

В регионе реализуется свыше 30 мер поддержки участников СВО

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноября. /ТАСС/. Отделение медицинской реабилитации для участников специальной военной операции и их семей открыто на базе филиала фонда "Защитники Отечества" в Ханты-Мансийске. Для этих целей закуплено более 15 единиц оборудования, сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

"На территории регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Ханты-Мансийске открылось отделение окружного клинического лечебно-реабилитационного центра, где в четырех современных, специально оборудованных кабинетах, в течение всего рабочего дня ведут прием высококвалифицированные специалисты. Для этих целей закуплено более 15 единиц оборудования, помогающего восстановлению после травм опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговых травм, ранений внутренних органов и других повреждений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участники СВО и их семьи смогут получить весь спектр лечебно-восстановительных процедур: медицинский массаж, лечебная физкультура, магнито- и лазеротерапия, светотерапия, механотерапия. "В Югре для участников СВО предлагают широкий спектр услуг для восстановления здоровья: реабилитация после травм и ранений, неврологическая и кардиологическая реабилитации, оказывается помощь с протезированием, включая обслуживание, ремонт и замену", - подчеркнули в правительстве региона.

Ранее власти Югры увеличили выплаты заключившим в регионе контракт на прохождение службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции на 1 млн рублей, общая сумма теперь составляет 4,1 млн рублей, и она стала самой большой в России. Так, региональная поддержка - 3 млн 550 тыс. рублей, плюс 400 тыс. рублей федеральной выплаты и 150 тыс. рублей - муниципальной. Гарантированная сумма дохода военнослужащего, заключившего контракт в Югре, за год с учетом заработной платы в зоне СВО теперь составит не менее 6,6 млн рублей. При этом, с учетом возможности списания долгов до 10 млн рублей, а также льгот и региональных выплат сумма материальной поддержки военнослужащего может составить до 18,5 млн рублей за первый год службы.

В Югре реализуется свыше 30 мер поддержки участников СВО, в числе которых компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата на газификацию жилья, выплаты детям при поступлении в учебные заведения, юридическая помощь, комплексное сопровождение при получении ранений, переселение в первоочередном порядке из аварийного жилья. По этому показателю регион находится в числе лидеров в стране.