В МВД назвали самое распространенное вредоносное программное обеспечение

Это NFCGate, Mamont, Spynote и LunaSpy

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Самым распространенным вредоносным программным обеспечением (ВПО) в России в 2025 году стало NFCGate. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Согласно нашим данным, во второй половине 2025 года наиболее распространенными являются следующие виды ВПО: NFCGate (обратный) - 52,4%, Mamont - 38,7%, Spynote - 4,4%, LunaSpy - 1,8%, иные - 2,7%", - сказали в управлении.

Вместе с тем, по данным ряда аналитиков, вредоносное ПО Mamont признается "самым массовым Android-трояном 2025 года". "Несмотря на относительно низкую долю в нашей выборке, его активность в стране остается значительной", - сказали в УБК. В управлении добавили, что после практически полного отсутствия в январе его распространение резко возросло к марту (свыше 20 тыс. заражений), временно снизилось в мае и к сентябрю вновь превысило 10 тыс. случаев в месяц.