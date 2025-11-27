Минздрав отреагировал на информацию о нехватке реабилитологов для участников СВО

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подготовка специалистов для работы в мультидисциплинарных реабилитационных бригадах идет как по программам ординатуры, так и по профессиональной переподготовке. С 2024 года ведется подготовка врачей-ординаторов по специальности "Физическая и реабилитационная медицина", контрольные цифры приема составили 70 мест, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в России наблюдается нехватка реабилитологов и протезистов для участников СВО. Уточнялось, что эксперты связывают дефицит с устаревшими образовательными стандартами, высокой нагрузкой на врачей и сложностями внедрения новых методик.

"Подготовка специалистов для работы в мультидисциплинарных реабилитационных бригадах осуществляется как по программам ординатуры (врач по физической и реабилитационной медицине, врач-психотерапевт), так и по программам профессиональной переподготовки. В частности, контрольные цифры приема по специальности "Психотерапия" за период 2021-2025 гг. выросли в 3,4 раза (с 35 мест до 155). С 2024 г. начата подготовка ординаторов по специальности "Физическая и реабилитационная медицина". Контрольные цифры приема составили 70 мест, первый выпуск специалистов предусмотрен в 2027 году", - говорится в сообщении.

В рамках контрольных цифр приема в 2025 году выделено 60 мест по программам ординатуры по специальности "Физическая и реабилитационная медицина". Новую квалификацию путем обучения по программам профессиональной переподготовки за счет средств федерального бюджета в организациях Минздрава России в 2021-2024 годах получили 2530 врачей по физической и реабилитационной медицине, 542 врача-психотерапевта, 222 медицинских психолога, 290 медицинских логопедов, 54 специалиста по эргореабилитации, 167 специалистов по физической реабилитации.