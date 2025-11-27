Транспортная реформа в Екатеринбурге привела к возвращению кадров

С начала 2025 года в парк общественного транспорта уже приняли более 160 водителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Транспортная реформа в Екатеринбурге привела к возвращению кадров в парк общественного транспорта, с начала года уже принято более 160 водителей. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов на форуме "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось о проблемах с привлечением водителей для обслуживания общественного транспорта.

"Какие основные задачи мы перед собой ставили, реализуя транспортную реформу: это переход на брутто-контракты оплаты транспортной работы, это стабилизация ситуации с кадрами и обновление подвижного состава. <...> С 1 августа прошлого года брутто-контракты заключены для троллейбусных и трамвайных перевозок, с 1 февраля этого года и для автобусных. Первые результаты уже есть, в сферу стали возвращаться кадры, наладилась регулярность движения транспорта", - сказал он.

Орлов добавил, что благодаря заключенным бурутто-контрактам и принятым управленческим решениям удалось достаточно серьезно увеличить заработные платы работникам городского транспортного предприятия. "С января мы уже фиксируем положительную динамику по кадрам: если в 2024 году мы теряли персонал ежемесячно, то с 1 января текущего года на предприятие принято уже более 160 водителей. Конечно, мы создаем конкуренцию нашим соседям", - сказал он.

Параллельно идет обновление транспортного парка. "65 автобусов большого класса мы приобрели, мы снова начали приобретать так называемые "гармошки" - они себя очень неплохо сейчас показали в эксплуатации, 15 автобусов у нас уже вышли на линию на загруженных маршрутах, будем приобретать такие автобусы еще. Наконец-то мы приступили к масштабной модернизации, обновлению троллейбусного парка - 150 новых машин с автономным ходом уже приобретено", - поделился Орлов, указав, что большая работа идет и по модернизации трамвайного парка, это остается приоритетным вопросом.

Ранее власти Екатеринбурга объявили, что с 1 августа 2024 года наземный электрический транспорт перейдет на работу по системе брутто-контрактов, в 2025 году изменения коснулись и автобусного парка. Согласно условиям брутто-контрактов, все средства от продажи билетов поступают в бюджет города, а перевозчики получают плату за каждый пройденный километр.

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Всего участниками станут более чем 250 городов России и стран СНГ. Кроме того, на форуме впервые пройдет выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, центр стратегических разработок и союз российских городов под патронажем Минэкономразвития РФ и при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги, а также Всероссийской организации местного самоуправления. ТАСС - генеральный информационный партнер.