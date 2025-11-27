В Москве откроют дополнительные пункты вакцинации питомцев от бешенства

Мобильные пункты будут работать в районе Щукино на базе автомобилей ветеринарной помощи

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дополнительные пункты вакцинации домашних животных от бешенства откроются в столичном районе Щукино, где 18 ноября был введен карантин. Об этом ТАСС сообщили в комитете ветеринарии Москвы.

"В СЗАО откроются дополнительные пункты бесплатной вакцинации питомцев от бешенства. Мобильные пункты будут работать в районе Щукино на базе автомобилей ветеринарной помощи", - рассказали в ведомстве.

В комитете напомнили, что в течение всего года бесплатно вакцинировать питомца можно в любой госветклинике города, а также во временных прививочных пунктах. Их расписание размещено на портале мэра Москвы.

Случай заболевания бешенством был выявлен 17 ноября в квартире на улице Гамалеи, 19 к. 1. Неблагополучным пунктом признана вся территория, прилегающая к эпизоотическому очагу и ограниченная улицами: Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, руслами Соболевского ручья и реки Москвы до пересечения со Строгинским мостом. Карантин установлен до 17 января 2026 года.