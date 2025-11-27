Министр здравоохранения Казахстана оказала медпомощь пассажирке самолета

Акмарал Альназарова дала девушке, которой стало плохо во время полета, необходимые лекарства и контролировала ее состояние

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова оказала медицинскую помощь пассажирке рейса "Астана - Алма-Ата", с которой они летели в одном самолете. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала 24KZ.

По его данным, глава ведомства измерила давление девушки, дала необходимые лекарства и проконтролировала ее состояние. 24KZ опубликовал видео, на котором Альназарова передает пассажирке бутылку воды.