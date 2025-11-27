В Омской области на ремонт пункта пропуска с Казахстаном выделят 4,5 млрд рублей

Речь идет о пропускном пункте "Ольховка"

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Более 4,5 млрд рублей будет направлено за три года из федерального бюджета на реконструкцию пункта пропуска автотранспорта "Ольховка" на российско-казахстанской границе в Омской области. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

У Омской области одна из самых протяженных границ с Казахстаном. На ней действуют четыре автомобильных, один речной и два железнодорожных перехода, которые были обустроены в 1998 году и эксплуатируются по временной схеме. Пункт "Ольховка" является одной из основных точек въезда в Омскую область, в том числе для фур, следующих в Россию транзитом через Казахстан из стран Центральной Азии.

"Более 4,5 млрд рублей на 3 года предусмотрено [в федеральном бюджете] на реконструкцию автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации "Ольховка", - сказал Жуков на заседании заксобрания Омской области.

В начале ноября Минтранс РФ сообщил, что Россия и Казахстан утвердили дорожную карту развития пунктов пропуска автотранспорта на границе и запланировали комплексную модернизацию 10 приоритетных пунктов пропуска до 2030 года. Это позволит увеличить их пропускную способность более чем в 2 раза - до 3,5 млн грузовиков в год.

В министерстве отметили, что на российско-казахстанской государственной границе всего 30 автомобильных пунктов пропуска. С 2021 по 2024 годы их пропускная способность выросла на 10% и достигла 2,2 млн грузовиков в год.