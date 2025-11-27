В Красноярском крае государству отдали имущество коррупционеров на 38,4 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Имущество коррупционеров на сумму более 38,4 млн рублей обращено в доход государства по искам прокуратуры в 2025 году в Красноярском крае. Это на 57% больше средств, чем в 2024 году, сообщил ТАСС на Сибирском антикоррупционном форуме прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

"В 2025 году в Красноярском крае стоимость коррупционного имущества, обращенного в доход государства по искам прокуроров, составила чуть более 38,4 млн рублей. В прошлом году эта сумма была 24,3 млн рублей", - сообщил Тютюник.

По данным прокуратуры Красноярского края, более 37% коррупционных преступлений в регионе приходится на коммерческие организации, 13,4% - на органы правоохраны, 8,4% - на органы исполнительной власти.

IX Сибирский антикоррупционный форум проходит в Красноярске 27-28 ноября на базе Сибирского федерального университета. Главная тема форума- ключевые стратегии обеспечения антикоррупционной безопасности. Организаторы форума прокуратура Красноярского края, правительство региона. В рамках форума проходит выставка оборудования, которым пользуются силовые структуры для выявления взяточником.