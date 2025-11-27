В ГД предложили установить штрафы за рассылку нежелательных интимных фотографий

Депутаты от фракции "Новые люди" отметили, что к ним все чаще обращаются женщины, которые сталкиваются с подобным даже в общественных местах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру юстиции Константину Чуйченко с предложением ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что к ним все чаще обращаются женщины с жалобами на рассылку изображений интимного характера. Они сталкиваются с этим не только в личных сообщениях в социальных сетях, но и в общественных местах, например в метро, где подобные файлы передаются посредством беспроводной связи на телефоны окружающих, отметили парламентарий. Заявительницы отмечают, что испытывают сильный стресс от таких действий, однако, как правило, не обращаются в правоохранительные органы, считая уголовное преследование чрезмерной мерой либо не веря в возможность привлечь отправителя к ответственности, сообщили депутаты.

По словам авторов запроса, судебная практика в редких случаях квалифицирует подобные действия как распространение порнографии (ст. 242 УК РФ). При этом уголовное преследование за единичную отправку изображения в личной переписке может рассматриваться как мера, несоразмерная общественной опасности деяния, из-за чего формируется правовой пробел, при котором граждане оказываются недостаточно защищенными от специфического вида цифрового домогательства, не достигающего степени уголовно наказуемого деяния, заявили парламентарии.

"Считаем необходимым заполнить этот пробел и ввести в Кодекс об административных правонарушениях отдельный состав за направление гражданину без его согласия изображений интимного характера, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Данная норма должна защищать право человека на личную неприкосновенность в цифровом пространстве", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что мера позволит создать действенный механизм защиты граждан от навязчивых действий сексуального характера, снизит уровень агрессии в цифровой среде и даст правоохранительным органам понятный инструмент для пресечения подобного поведения.