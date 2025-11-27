Сочинский нацпарк могут расширить за счет 3 тыс. земельных участков

Территории предлагается использовать для научных исследований борьбы с чужеродными видам

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Площадь Сочинского национального парка может в ближайшее время расшириться за счет возвращения в его состав более 3 тыс. земельных участков. Эти территории предлагается использовать для научных исследований борьбы с чужеродными видами, сообщили ТАСС в пресс-службе единого научного центра Минприроды России "ВНИИ Экология".

"На новых территориях Сочинского нацпарка может быть применен эффектный технологический метод борьбы с инвазивами - создание специального научного полигона для проведения научных исследований. На полигоне можно выяснить эффективность методов биологической защиты в данной местности, в конкретных климатических и географических условиях, разработать подходы к борьбе с инвазивными видами", - цитирует пресс-служба выступление директора "ВНИИ Экология" Александра Закондырина на V Конгрессе молодых ученых, который проходит на федеральной территории "Сириус".

Как пояснили в пресс-службе, с конца 90-х годов из состава Сочинского нацпарка по разным причинам выбыло более 11 тыс. земельных участков общей площадью почти 8 тыс. га, из которых примерно 5,5 тыс.уже застроено. Около 3 тыс. земельных участков (примерно 2,5 тыс. га) не застроены и могут представлять природоохранную ценность. По итогам обращения Генпрокуратуры в Минприроды России в настоящее время проводится их аудит. Ученые готовят заключение об их особом природоохранном, научном, культурном, эстетическом, рекреационном и оздоровительном значении, определяется их статус и природоохранная ценность.

"Проводимые обследования земельных участков Сочинского нацпарка для оценки необходимости придания им статуса особо охраняемой природной территории федерального значения, будут открыты и доступны для научного сообщества, общественности, жителей региона и просто неравнодушных граждан. На каждом этапе информация должна размещаться в СМИ и социальных сетях. Как вариант, можно сделать общественную приемную, где можно будет задавать вопросы о нацпарке с в режиме онлайн и оперативно получать обратную связь", - уточнил Закондырин.

Согласно данным ООН, чужеродные виды наносят значительный ущерб экосистемам планеты, ежегодно мировая экономика теряет из-за них порядка $500 млн. Ранее в Минобрнауки приводили оценки исследователей, что только за период 2007-2019 годов они нанесли только России ущерб не менее чем на $51,5 млрд с учетом того, что оценивались экономические потери лишь по 5% видов-вселенцев. Реликтовые леса самшита колхидского в Сочинском нацпарке также пострадали из-за самшитовой огневки. Насекомое завезли с посадочным материалом в ходе подготовки к Олимпиаде 2014 года. Буквально за пару лет оно уничтожило самшит в Сочи и соседней Адыгее.

