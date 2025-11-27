МВД: мигранты в Московском регионе должны ежедневно заходить в приложение "Амина"

Обязательная установка мобильного приложения касается граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, приезжающих в Москву и Московскую область для работы

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Махонин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Трудовые мигранты в Москве и Московской области для правильности использования приложения "Амина" должны ежедневно заходить в приложение и проверять работу геолокации. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник.

В Московском регионе с 1 сентября 2025 года для трудовых мигрантов действует мобильное приложение "Амина". Его главная цель - повышение безопасности в городе. Обязательная установка мобильного приложения "Амина" касается граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, приезжающих в Москву и Московскую область для работы.

"Для правильности использования приложения "Амина" необходимо: ежедневно заходить в приложение; проверять работу геолокации (обязательно должно быть включено разрешение в функциях телефона); подключить push-уведомления, через которые в том числе мобильное приложение будет информировать иностранного гражданина о непоступлении данных о геолокации и необходимости проверить настройки смартфона", - сказал он.

Дудник добавил, что в случае выезда в регион РФ, на территории которого эксперимент не проводится, мигрант подлежит миграционному учету в обычном порядке по фактическому адресу пребывания. "Дополнительно уведомлять о переезде в другой регион не требуется, фиксация сведений о перемещениях иностранных граждан осуществляется в информационных ресурсах МВД России", - отметил он. После постановки на миграционный учет в регионе за пределами проведения эксперимента иностранный гражданин будет автоматически снят с учета, пояснил Дудник. При этом после возвращения в Москву или Московскую область необходимо повторно встать на учет через мобильное приложение "Амина".

"Невыполнение условий системы мониторинга будет основанием для внесения в Реестр контролируемых лиц", - подчеркнул врио начальника управления.