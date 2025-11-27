"Литрес": порядка 80% россиян мечтают о встрече с поэтами Серебряного века

Среди поэтов женщины отдали предпочтение Сергею Есенину и Владимиру Маяковскому

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" и сеть книжных магазинов "Читай-город" к юбилею Александра Блока провели исследование, в ходе которого выяснили, что 78% респондентов мечтают о встрече с поэтами Серебряного века. При этом женская половина хотела бы увидеть Сергея Есенина и Владимира Маяковского, а мужская - Марину Цветаеву, сообщили ТАСС в пресс-службе "Литрес".

"Атмосфера Серебряного века - пьянящая, многообещающая, завораживающая. Это период больших открытий и разочарований, расцвета культуры, искусства и поэзии. Выбранные респондентками фавориты - Маяковский и Есенин - главные бунтари и романтики того времени. Ими сложно не очароваться. С поэтессами того времени сложнее. Марина Цветаева и Анна Ахматова, бесспорно, заслуживают почетных мест среди самых желанных женщин Серебряного века", - отметила шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева.

Самыми привлекательными чертами характера поэтов Серебряного века стали бунтарство (42%), тонкое восприятие мира (40%) и искренность (38%). Кроме того, больше всего публику привлекают печальные, пронзительные глаза (32%), темные или золотистые кудри (31%) и уверенный взгляд (30%).

Среди поэтов женщины отдали предпочтение Сергею Есенину и Владимиру Маяковскому, каждый из которых получил по 41% голосов. На втором месте оказался Александр Блок, с 31%. Замыкает тройку с 16% Николай Гумилев.

Мужская аудитория выделила в качестве безусловного фаворита русскую поэтессу и переводчицу Марину Цветаеву (48%). На втором месте - Анна Ахматова с результатом 38%. Бронзу завоевала Зинаида Гиппиус с 12%.

При выборе поэта определяющими факторами стали симпатия к его творчеству (51%), черты характера, известные из дневников и мемуаров (22%), а также внешний вид (14%). Что касается идеального времяпрепровождения с кумиром, пользователи предпочли бы разговор на любые темы (52%). 20% мечтают послушать, как поэты читают стихи, а 12% хотят задать волнующие вопросы о судьбе и смысле творчества. Более всего респондентов привлекает в Серебряном веке драматизм и расцвет культуры на фоне исторических перипетий (50%).