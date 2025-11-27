В Калининграде вступил в силу приговор по делу об ущербе сетевикам

Сумма составила 532 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Вступил в законную силу приговор по уголовному делу о причинении калининградской электросетевой компании ущерба на общую сумму 532 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Вступил в законную силу приговор по уголовному делу о причинении ущерба электросетевой организации в размере свыше 532 млн рублей. В суде установлено, в 2009-2020 гг. руководители трех территориально-сетевых организаций не уведомили гарантирующего поставщика электроэнергии о заключении свыше 5,5 тыс. договоров с новыми потребителями, а также скрыли фактические объемы реализованной электроэнергии. Такие действия повлекли причинение ущерба региональной электросетевой организации в размере более 532 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как ТАСС уточнили в областной прокуратуре, подсудимые, двое мужчин и одна женщина, приговорены к лишению свободы на сроки от трех до 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с них в полном объеме взыскан причиненный ущерб.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. С учетом позиции представителя прокуратуры области приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, добавили в надзорном органе Калининградской области.