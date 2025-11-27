Мать участника СВО предложила инициировать награду для приемных матерей бойцов

По словам Ирины Зинченко, награда может быть общественной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Директор программы "Детские деревни SOS" в Луганской Народной Республике, мать участника специальной военной операции Ирина Зинченко предложила продумать награду для приемных матерей, воспитавших бойцов. Инициативу она озвучила на пресс-конференции в ТАСС, посвященной празднованию Дня матери.

"Сегодня мы прославляем, благодарим всех мам, которые открыли для себя эту часть жизни - материнство. Есть большое количество наград, мер поддержки, в том числе для тех матерей, которые являются матерями участников СВО. Я хотела бы, пользуясь случаем, сказать, что очень важно нам продумать какую-то награду для приемных мам, которые воспитали достойных сынов Отечества, которые стали участниками СВО, потому что после 18 лет по законодательству приемная мама перестает формально, юридически иметь отношение к приемному ребенку, но вы знаете, есть семьи, где два-три ребенка выбрали такой путь, защищают нашу Родину, и этим мамам хочется сказать спасибо", - сказала она.

Свою инициативу она предложила рассмотреть комитету по социальной политике Санкт Петербурга. По словам Зинченко, награда может быть общественной, а кандидатуры на нее может рассматривать инициативная группа матерей.

"Материнство - это передавать основы семьи, основы государственности. Именно мать несет в себе то самое чувство патриотизма, именно от того, как мама готовит, что говорит, когда кормит, когда вместе гуляют - в этом кроется патриотизм. <…> Содержание, смысл жизни, особенно в маленьком возрасте, дает мама, а отец дальше уже формирует тот самый стержень", - добавила она.

Как рассказала Зинченко, у нее двое сыновей, один из которых погиб, освобождая Курскую область.