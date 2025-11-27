ТАСС: экс-мэру Красноярска Логинову отказали в уходе на СВО

Суд Москвы ранее арестовал чиновника по обвинению во взятке на сумму более чем 180 млн рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бывшему мэру Красноярска Владиславу Логинову отказано в уходе на СВО. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Логинов подавал прошение об уходе на СВО - ему в нем отказано", - сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о взятках бывшего мэра Красноярска появилось семь новых фигурантов, однако не все из них были этапированы в Москву.

Бывший мэр был задержан в Красноярске и этапирован в Москву для избрания меры пресечения. Басманный районный суд Москвы 10 июня арестовал Логинова по обвинению во взятке на сумму более чем 180 млн рублей. Арестовано его имущество на сумму около 20 млн рублей.

57-летний Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 года.