РФ и КНДР сотрудничают в сфере образования

В учебном году 96 человек из КНДР поступили в российские вузы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и КНДР активно сотрудничают в сфере образования, в этом году почти 100 человек из КНДР поступили в российские вузы. Об этом сообщил глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.

"Активно сотрудничаем в части организации дополнительного образования по отдельным отраслям. Обучение проходят банкиры, энергетики, медики, геологи. Например, 29 корейских геологов в этом году прошли курсы на базе российских геологических учреждений. Изучали такие направления, как поисковые и разведочные работы, методики лабораторных анализов, картографирование, работу с базами данных", - сказал он в ходе приветственного слова на заседании межправкомиссии.

Козлов отметил, что в учебном году 96 человек из КНДР поступили в российские вузы. "В основном молодые люди выбирают ДВФУ, МГИМО, РУДН", - добавил он.

В свою очередь 300 российских студентов выбрали для изучения корейский язык, отметил Козлов. При этом русистов, то есть тех, кто сейчас изучает русский язык, в КНДР - около 600 человек.

Кроме того, страны развивают сотрудничество и в здравоохранении. "Помогаем корейским коллегам в строительстве многопрофильной больницы в городе Вонсан. Также Минздрав России готов помочь в оснащении больницы в Пхеньяне", - добавил он.