Депутат Мажуга: в РФ хватает бюджетных мест для поступления

Первый заместитель комитета Госдумы по науке и высшему образованию отметил, что эти места распределены по вузам всей страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Обучение в вузах по востребованным направлениям, включая инженерно-технические, педагогику и медицину, доступно, поступить на бюджет не составляет проблем, однако не все бюджетные места есть в Москве. Об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

"Какие направления подготовки у нас государство обеспечивает бюджетными местами? Это прежде всего пять самых востребованных направлений. <...> Это инженерно-технические специальности, на втором месте педагоги, на третьем месте врачи, <...> потом специалисты в сфере сельского хозяйства, а еще отдельно айтишники. Вот такая пятерка. По ним поступить в вуз на бюджет сегодня объективно, мы это видим по последним баллам ЕГЭ и по всем статистикам, не составляет проблем", - сказал Мажуга на V Конгрессе молодых ученых.

Он отметил, что "не все места бюджетные есть в Москве и Санкт-Петербурге", подчеркнув, что эти места распределены по вузам всей страны. При этом в регионах работают "мощные и сильные" учебные заведения, добавил депутат.

Мажуга назвал стереотипом, что лучшие вузы страны находятся в Москве. "Есть очень хорошая тенденция, когда сегодня студенты поехали из Москвы, Санкт-Петербурга в регионы. Такое явление начало набирать силу, обороты", - отметил политик.