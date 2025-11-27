На Ямале количество зарядных станций для электромобилей увеличилось вдвое

Седьмую станцию планируют установить в Ноябрьске в 2026 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура для водителей электрокаров развивается в Ямало-Ненецком автономном округе, в 2025 году количество станций для их зарядки увеличилось вдвое. Седьмую станцию планируют установить в Ноябрьске в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В 2024 году в регионе работали 3 такие станции. Шестая заработает уже в этом году - в Муравленко, установка седьмой запланирована на 2026 год в Ноябрьске", - говорится в сообщении.

Как пояснили на сайте правительства, скоростные станции мощностью 150 кВт позволяют заряжать одновременно два автомобиля. Полный цикл зарядки длится от 20 до 40 минут.

Первую скоростную зарядную станцию для электромобилей установили в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа в 2024 году. Точки питания адаптированы для погодных условий Севера: могут работать при температуре до минус 50 градусов и выполнены в ямальском колорите. Мощность одной станции позволит одновременно заряжать два автомобиля. Полный заряд транспортного средства составит 20-40 минут.