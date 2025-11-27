Солодов попросил о расширении льготной ипотеки на участников обороны приграничья

Предложение губернатора Камчатского края поддержал вице-премьер Юрий Трутнев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов ходатайствует о расширении программы "Дальневосточная ипотека" на бойцов Камчатки - участников обороны приграничья, сообщил в ходе прямой линии глава региона, добавив, что его предложение уже поддержал вице-премьер Юрий Трутнев.

"Сейчас принять участие в льготной ипотечной программе могут только те военнослужащие, которые защищали ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. При этом ранее вступил в силу закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий защитников, участвовавших в отражении вражеских атак на территории РФ, в том числе в Курской области. Однако новый статус не был автоматически включен в условия предоставления конкретных жилищных программ, таких как "Дальневосточная и арктическая ипотека". Из-за этого программа оказалась недоступна для данной категории граждан. Я уже обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, который готов поддержать предложение", - сказал Солодов.

"Дальневосточная ипотека" предполагает приобретение жилья на Дальнем Востоке под 2% годовых. Воспользоваться льготной программой могут определенные категории граждан.