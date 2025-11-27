В горах Эльбрусского района КБР появится пик имени балкарского поэта Отарова

Инициатива переименования принадлежит региональному отделению Союза писателей

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Одной из безымянных вершин в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) присвоят имя балкарского поэта Керима Отарова. Решение об этом приняли депутаты местного законодательного собрания, передает корреспондент ТАСС из парламента КБР.

"В парламент КБР поступило обращение администрации Эльбрусского района о присвоении безымянной горе Большого Кавказского хребта, расположенной на территории сельского поселения Эльбрус, наименования "Керим Отаров", - отметил на заседании председатель комитета парламента КБР по законодательству и вопросам местного самоуправления Борис Мальбахов.

На встрече пояснили, что инициатива переименования принадлежит региональному отделению Союза писателей.

Керим Отаров - балкарский поэт и переводчик, народный поэт Кабардино-Балкарии. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной звезды, медалями. Автор многих сборников лирических стихотворений.