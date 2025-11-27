Собянин: новую дорогу построят вдоль МЦД-3 на севере Москвы

Она соединит улицу Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, проходя через все Западное Дегунино и пересекая другие улицы

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вдоль МЦД-3 на севере Москвы появится новая дорога, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"[Новая дорога] соединит улицу Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, проходя через все Западное Дегунино и пересекая другие улицы. Благодаря этому создадим транспортную связь с районами Головинский и Ховрино, на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее. За счет новой дороги сократится перепробег до 3 км, а время в пути станет на 14 минут меньше", - написал мэр.

Он уточнил, что в планах также строительство участков: проектируемого проезда №4389 (от Маршала Федоренко до Базовской); проектируемого проезда №1123 (от развязки на пересечении с Фестивальной улицей до улицы Ивана Сусанина); проектируемого проезда №980 (от проектируемого съезда на Ильменский проезд до Пяловской улицы); проектируемого проезда №980 (от улицы Летчика Осканова до проектируемого съезда на Ильменский проезд); от проектируемого проезда №980 до Ильменского проезда.

"Еще один участок проектируемого проезда №4389 (от Базовской улицы до развязки на пересечении с Фестивальной) реконструируем. На новых улицах сделаем по 2-3 полосы для движения в каждом направлении. Также обновим дороги около станции метро "Верхние Лихоборы", у Грачевской МЦД-3 возведем здание конечной станции наземного городского транспорта. Организуем новые маршруты транспорта. Путь до ближайших станций метро и МЦД-3 станет короче и комфортнее", - отметил Собянин.