В Мурманске открылась первая в регионе школа креативных индустрий

Учебные студии школы оснащены профессиональным оборудованием, аналогичным тому, что используется в индустрии

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Первая в Мурманской области школа креативных индустрий открылась в Мурманске. Планируется, что она будет способствовать развитию креативной экономики в Заполярье, сообщили в региональном министерстве культуры.

"Это площадка дополнительного образования, ориентированная на учащихся 5-х - 11-х классов. Школа креативных индустрий станет важным звеном в подготовке кадров для региона и будет способствовать развитию креативной экономики в Мурманской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учебные студии школы оснащены профессиональным оборудованием, аналогичным тому, что используется в индустрии: современные фото- и видеокамеры, интерактивные панели, графические планшеты, VR-очки, профессиональные звукозаписывающие комплексы и другая техника для отработки практических навыков.

"Развитие креативных индустрий - одно из ключевых направлений губернаторского плана "На Севере - жить!". Мы гордимся, что Мурманская область вошла в двадцатку ведущих регионов России по развитию креативных индустрий, а школа станет важным кластером для подготовки кадров этого сектора экономики. Наш регион выиграл федеральный конкурс Минкульта РФ и получил финансирование, а колледж искусств совместно с художественной школой реализовали этот проект" - приводится цитата министра культуры Мурманской области Ольги Обуховой.

Образовательная программа ШКИ создана в рамках федерального проекта "Придумано в России" при поддержке Министерства культуры России и плана "На Севере - жить!". Она включает шесть современных направлений: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, а также интерактивные цифровые технологии VR/AR. В 2025 году на бесплатное обучение уже зачислены 85 юных северян.