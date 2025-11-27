В Петербурге полуденный выстрел посвятили Дню морской пехоты

Церемония также стала частью духовно-патриотической акции "320 лет. Россия - Белоруссия: морское братство - нерушимо"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Полуденный залп из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 27 ноября посвятили 320-летию со дня создания морской пехоты России. Церемония также стала частью духовно-патриотической акции "320 лет. Россия - Белоруссия: морское братство - нерушимо", сообщили ТАСС в городском комитете по внешним связям.

Выстрел из орудия произвел один из руководителей проекта "Морское братство - нерушимо!" Арсений Крицкий, рассказали в комитете. Позднее в этот день Петербургу, Кронштадту, Морскому совету при правительстве города, комитету по внешним связям, а также Главному командованию Военно-морского флота передадут тематические памятные знамена, освященные православными священниками белорусского экзархата.

28 ноября в Кронштадте состоится торжественная церемония передачи "Камня памяти" в честь подвига российских и белорусских морских пехотинцев, защищавших Отечество. Освященные белорусские валуны устанавливают в российских городах-героях в ознаменование юбилея Великой Победы. В церемонии в Кронштадте примут участие представители Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (верхней палаты парламента страны), ветераны морской пехоты, а также учащиеся белорусских образовательных учреждений. В августе 2025 года аналогичный "Камень памяти" открыли в Москве.

Также 28 ноября в Морском Никольском соборе Кронштадта утром пройдет молебен во здравие морских пехотинцев, а в Музее военно-морской славы проведут урок мужества "Море нашей памяти" и покажут фильм "Георгий Холостяков - адмирал земли белорусской".

Организаторы акции - Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун" при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Ее также поддержали Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь, Совет Федерации, Росвоенцентр, объединения ветеранов ВМФ СССР.

История морских батальонов неразрывно связана с Санкт Петербургом - именно здесь 27 ноября 1705 года Петр Первый создал "полк морских солдат", напомнил в своем поздравлении по случаю праздничной даты губернатор города Александр Беглов. "Морская пехота - гордость и слава российских Вооруженных Сил", - отметил глава города.