Умерла художница Вера Самарина

Ей было 85 лет

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Заслуженный художник России Вера Самарина, посвятившая свыше 60 лет обучению студентов, умерла в Смоленске на 86-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Ушла из жизни Вера Евгеньевна Самарина - заслуженный художник Российской Федерации, талантливый мастер линогравюры и литографии, профессор. Мне посчастливилось знать Веру Евгеньевну лично. Глубоко скорблю в связи с ее уходом", - написал глава региона в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным и близким художницы.

Самарина получила художественное образование в Москве, однако всю жизнь прожила в Смоленске, посвятив себя обучению студентов. Свыше 60 лет она работала на художественно-графическом факультете Смоленского государственного университете, и, как признавалась сама, большинство ныне известных смоленских художников были ее учениками.

"Уход Веры Евгеньевны - это невосполнимая утрата для культурной жизни города и региона. Ее творчество - это настоящее достояние не только Смоленской области, но и всей России", - отметил Анохин.