Свыше 87 тыс. школьников и студентов Адыгеи прошли обучение по безопасности

Глава республики Мурат Кумпилов отметил значимость повышения качества обучения

МАЙКОП, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 87 тыс. школьников и студентов Адыгеи в 2025 году прошли обучение по программам безопасности жизнедеятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Подготовка руководящего состава и специалистов проводилась в соответствующих федеральных и региональных центрах, обучение прошли свыше 380 человек, программами безопасности жизнедеятельности охватили более 87 тыс. школьников и студентов", - сказали в пресс-службе, сославшись на председателя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона Вячеслава Лотакова.

Кроме того, Кумпилов отметил значимость повышения качества обучения, совершенствования учебно-материальной базы в рамках гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также организации тематических семинаров в муниципалитетах с участием сотрудников регионального МЧС.

В пресс-службе также проинформировали, что в рамках заседания были рассмотрены вопросы сбора и обмена информацией между органами РСЧС, проведения противопожарных работ и аварийно-спасательных операций при чрезвычайных ситуациях.