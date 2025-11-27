Фурсенко призвал учитывать успешный опыт развития атомной энергетики в СССР

Помощник президента РФ отметил, что решалась проблема, над которой трудилась большая часть развитых стран в то время

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Большая часть развитых стран занималась развитием атомных технологий, но первым здесь стал СССР. Этот опыт важно учитывать сегодня, сказал на сессии V Конгресса молодых ученых, посвященной 80-летию атомной промышленности, помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Решалась проблема, над которой трудилась большая часть развитых стран в то время. Получилось у нас. У нас получилось решить задачу, которая, в общем, определила будушее и нашей страны и всего мира в целом", - сказал Фурсенко.

Он отметил, что сегодня россиянам важно "понять, за счет чего это произошло и использовать выводы, чтобы решить сегодняшние задачи".

"Ситуация [сегодня] немного другая, но с точки зрения того, какие вызовы перед нами стоят, это не имеет значения. <…> Этот опыт важно учитывать сегодня", - добавил он.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более 7 тысяч человек из России и еще примерно 70 стран мира.

Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.